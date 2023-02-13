Спецоперация 13 февраля 2023, 14:34 Неудачная контратака на Краснолиманском направлении стоила ВСУ больших потерь Офицер Марочко: ВСУ понесли потери при неудачной атаке на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины предприняли несколько безуспешных попыток устроить нападение на Краснолиманском направлении. Они понесли большие потери, но не отказались от идеи прорвать линию обороны, рассказал в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«За истекшие двое суток противник неоднократно предпринимал попытки контратаковать наши подразделения», — объявил он.

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Украинские военные пытались занять оборонительные позиции российских подразделений, но не смогли. Они понесли потери численностью до батальона и отступили на исходные рубежи. Там, по словам Андрея Марочко, ВСУ перегруппировались, восполнили потери и снова попытались пойти в бой.

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Киевский режим потерял бойцов и технику, а Запад не успел поставить ему замену. Из-за этого украинская армия оказалась в тяжелом положении, рассказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

По его словам, очередная массированная атака по критической инфраструктуре Украины, железнодорожным узлам и объектам военной промышленности 11 февраля достигла цели — настал переломный момент кампании.