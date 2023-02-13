13 февраля 2023, 14:34
Неудачная контратака на Краснолиманском направлении стоила ВСУ больших потерь
Офицер Марочко: ВСУ понесли потери при неудачной атаке на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы Украины предприняли несколько безуспешных попыток устроить нападение на Краснолиманском направлении. Они понесли большие потери, но не отказались от идеи прорвать линию обороны, рассказал в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«За истекшие двое суток противник неоднократно предпринимал попытки контратаковать наши подразделения», — объявил он.
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Украинские военные пытались занять оборонительные позиции российских подразделений, но не смогли. Они понесли потери численностью до батальона и отступили на исходные рубежи. Там, по словам Андрея Марочко, ВСУ перегруппировались, восполнили потери и снова попытались пойти в бой.
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Киевский режим потерял бойцов и технику, а Запад не успел поставить ему замену. Из-за этого украинская армия оказалась в тяжелом положении, рассказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
По его словам, очередная массированная атака по критической инфраструктуре Украины, железнодорожным узлам и объектам военной промышленности 11 февраля достигла цели — настал переломный момент кампании.
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