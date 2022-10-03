ВСУ начали отступать под Артемовском | 360°

Все новости

Общество

03 октября 2022, 16:04

Фейк: на «Авито» продают бронежилеты за полмиллиона рублей

Важное

03 октября 2022, 16:04

ВСУ потеряли более 900 бойцов за трое суток на Краснолиманском направлении — Минобороны России

Реклама

Эксклюзив

03 октября 2022, 16:00

Школьники напали на 82-летнюю женщину в Казани. Дочь рассказала о выходке беспризорников

Подмосковье

03 октября 2022, 16:00

Более 30 рабочих мест появится на новом производстве фильтров в Дубне

Общество

03 октября 2022, 15:59

Прокуратура объявила реальное число погибших в блокаду Ленинграда

Спецоперация

03 октября 2022, 15:49

Стало известно, где мобилизованные могут оставить своих домашних животных

Власть

03 октября 2022, 15:46

Лавров намекнул, что к России присоединятся новые регионы

Здоровье

03 октября 2022, 15:43

Россиянам дали советы при выборе молока в магазине

Знаменитости

03 октября 2022, 15:40

«Двигаться было достаточно сложно»: Люся Чеботина рассказала об участии в «Шоу Аватар»

Спецоперация

03 октября 2022, 14:39

ВСУ начали отступать под Артемовском

Помощник министра внутренних дел ЛНР Киселев: ВСУ отступают под Артемовском

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины начали отступать под Артемовском. Об этом рассказал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев, передал ТАСС.

«Тем временем под Артемовском ВСУ отступают. Вероятнее всего, сказывается фактор отсутствия резервов, снятых для наступлений на других направлениях», — сообщил Киселев.

Реклама

Ранее Виталий Киселев сообщал, что украинским войскам не удалось отрезать город Красный Лиман от населенных пунктов Сватово и Кременная. Их план по продвижению к границам России не удался.

Реклама

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ситуация в Красном Лимане остается тяжелой, но натиск противника удается выдерживать. Военные делают все, чтобы удержать позиции и сохранить личный состав.

ЛНР

ВСУ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама