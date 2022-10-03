ВСУ начали отступать под Артемовском | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 14:39 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ начали отступать под Артемовском Помощник министра внутренних дел ЛНР Киселев: ВСУ отступают под Артемовском РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины начали отступать под Артемовском. Об этом рассказал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев, передал ТАСС.

«Тем временем под Артемовском ВСУ отступают. Вероятнее всего, сказывается фактор отсутствия резервов, снятых для наступлений на других направлениях», — сообщил Киселев.

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Ранее Виталий Киселев сообщал, что украинским войскам не удалось отрезать город Красный Лиман от населенных пунктов Сватово и Кременная. Их план по продвижению к границам России не удался.

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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ситуация в Красном Лимане остается тяжелой, но натиск противника удается выдерживать. Военные делают все, чтобы удержать позиции и сохранить личный состав.

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