Пушилин раскзал о выдерживающих натиск подразделениях под Красным Лиманом | 360°

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Пушилин раскзал о выдерживающих натиск подразделениях под Красным Лиманом

Глава ДНР Пушилин: ситуация в Красном Лимане тяжелая, но подразделения выдерживают натиск

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Ситуация в Красном Лимане остается тяжелой, но подразделения союзных сил выдерживают натиск противника, подкрепление подтягивается. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Об этом глава ДНР заявил во время пресс-подхода, отметило РИА «Новости».

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«Ситуация остается тяжелой <…> Наши подразделения, которые остаются, выдерживают постоянные атаки противника, противник предпринимает исчерпывающие дополнительные меры, подтягивает резервы со стороны Северска», — сказал Пушилин.

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Ситуация, как отметил глава ДНР, сложная, бойцы предпринимают все для того, чтобы удержать позиции и сохранить личный состав.

«Подкрепление <…> подтягивается, но всегда во главе стоит военная целесообразность, и по ситуации военные командиры принимают выверенное решение», — отметил Пушилин.

Украинские боевики не оставляют попыток захватить Красный Лиман. Глава ДНР ранее сообщал, что город взяли в полукольцо, но союзные войска контролируют дорогу в Сватово. Он добавил, что поселки Ямполь и Дробышево в полной мере не контролируются.

Специальная военная операция РФ на Украине

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