Пушилин раскзал о выдерживающих натиск подразделениях под Красным Лиманом | 360°

Важное 30 сентября 2022, 21:38 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Пушилин раскзал о выдерживающих натиск подразделениях под Красным Лиманом Глава ДНР Пушилин: ситуация в Красном Лимане тяжелая, но подразделения выдерживают натиск РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ситуация в Красном Лимане остается тяжелой, но подразделения союзных сил выдерживают натиск противника, подкрепление подтягивается. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Об этом глава ДНР заявил во время пресс-подхода, отметило РИА «Новости».

Реклама

«Ситуация остается тяжелой <…> Наши подразделения, которые остаются, выдерживают постоянные атаки противника, противник предпринимает исчерпывающие дополнительные меры, подтягивает резервы со стороны Северска», — сказал Пушилин.

Реклама

Ситуация, как отметил глава ДНР, сложная, бойцы предпринимают все для того, чтобы удержать позиции и сохранить личный состав.

«Подкрепление <…> подтягивается, но всегда во главе стоит военная целесообразность, и по ситуации военные командиры принимают выверенное решение», — отметил Пушилин.

Украинские боевики не оставляют попыток захватить Красный Лиман. Глава ДНР ранее сообщал, что город взяли в полукольцо, но союзные войска контролируют дорогу в Сватово. Он добавил, что поселки Ямполь и Дробышево в полной мере не контролируются.

0 0 0 0 0 1