Полковник полиции ЛНР заявил о срыве плана ВСУ в районе Красного Лимана | 360°

Спецоперация 01 октября 2022, 01:45 Поделиться Telegram

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Viber Полковник полиции ЛНР заявил о срыве плана ВСУ в районе Красного Лимана Полковник полиции ЛНР Киселев: ВСУ не удалось отрезать Красный Лиман РИА «Новости»

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Украинским войскам не удалось отрезать город Красный Лиман от населенных пунктов Сватово и Кременная. Их план по продвижению к границам России не удался, заявил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

«На самом деле задача их была очень проста и банальна. До сегодняшнего дня завладеть данным населенным пунктом, отсечь Сватово, Кременную [от Красного Лимана] и таким образом продвинуться в сторону Российской Федерации. Но у них ничего не вышло», — рассказал Киселев в разговоре с РИА «Новости».

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Корреспонденты агентства проехали от Кременной до села Торское и убедились, что территорию контролируют союзные силы. ВСУ так и не смогли перерезать дорогу снабжения между селом и Красным Лиманом. Дорогу продолжают обстреливать, но на большой скорости по ней можно проехать. Сейчас союзные силы перебрасывают в район города подкрепление.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ситуация в Красном Лимане остается тяжелой, но натиск противника удается выдерживать. Военные делают все, чтобы удержать позиции и сохранить личный состав.

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