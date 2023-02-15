Спецоперация 15 февраля 2023, 23:59 ВСУ начали активно стягивать резервы на Запорожском направлении Рогов: на Запорожском направлении увеличилась группировка ВСУ Сайт президента Украины

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Украинские войска начали стягивать дополнительные резервы на линию боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Это может быть подготовка к весеннему наступлению или, наоборот, опасение, что в наступление пойдет наша армия», — сказал он.

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Рогов отметил, что сейчас численность украинской группировки на Запорожском направлении составляет не меньше 25 тысяч человек.

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«Менее чем за неделю количество боевиков ВСУ увеличилось примерно на 5 тысяч», — добавил член ВГА.

Ранее Рогов рассказывал, что украинские войска надеются перерезать сухопутный коридор к полуострову Крым от материковой части страны. Для этого они проводят наступление в Запорожской области. Для исключения возможности прорыва ВСУ российские военные возвели в Запорожской области несколько линий обороны.

За последние дни интенсивность обстрелов со стороны украинских военных участилась в Запорожской области. По словам Рогова, линия боевого соприкосновения в регионе практически не двигается, однако артиллерийские дуэли наблюдаются постоянно.