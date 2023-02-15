Спецоперация 15 февраля 2023, 10:40 Украину уличили в планах перерезать сухопутный коридор в Крым Член ВГА Рогов сообщил о планах ВСУ попытаться перерезать сухопутный коридор в Крым РИА «Новости»

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Украинские войска рассчитывают, что им удастся перерезать сухопутный коридор к полуострову Крым от материковой части страны. Об этом РИА «Новости» сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Для этого ВСУ проводят наступление в Запорожской области. Однако планы противника хорошо известны нашему командованию, у них тут не будет легкой прогулки», — отметил он.

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Рогов подчеркнул, что российские военные возвели в Запорожской области несколько линий обороны, чтобы исключить возможность прорыва украинских боевиков.

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«Пока что тут войска фактически стоят на месте, но продолжаются взаимные обстрелы. У ВСУ здесь нет нужного количества резервов, чтобы начать масштабное наступление», — добавил член ВГА.

Ранее Рогов рассказывал, что в течение последней недели националисты существенно увеличили интенсивность обстрелов. По его мнению, скорее всего, до ВСУ дошли новые поставки боеприпасов.