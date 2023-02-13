Спецоперация 13 февраля 2023, 18:09 ВСУ усилили интенсивность обстрелов в Запорожской области Председатель движения Рогов: в Запорожье выросла интенсивность обстрелов со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Интенсивность обстрелов со стороны украинских военных участилась за последние дни в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Резко увеличилось количество снарядов и ракет у противника, что говорит о том, что, скорее всего, им дошли какие-то вооружения или они распаковали какие-то запасы», — допустил он.

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Рогов подчеркнул, что пару недель не было такой интенсивности обстрелов. Линия боевого соприкосновения в регионе, обратил он внимание, практически не двигается, но артиллерийские дуэли происходят постоянно.

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Ранее Рогов рассказал, что количество прилетов в регионе было максимальным за последнее время. Буквально за день интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения — реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», натовских гаубиц М777 — увеличилась кратно.