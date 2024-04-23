Спецоперация 23 апреля 2024, 13:35 ВСУ могли вести корректировку огня по Белгородской области с телевышки в Харькове Глава ВГА Ганчев: с телевышки в Харькове могли корректировать огонь по Белгороду РИА «Новости»

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С телевышки в Харькове могли ввести корректировку огня украинской армии по Белгородской области. Об этом заявил глава администрации области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

Телевышка являлась самой высокой точкой в городе.

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«Я не исключаю, что [там] могли быть и системы наведения, которые работают по территории Белгородской области», — подчеркнул он.

Ганчев допустил, что на вышке также могли расположить системы спутникового наведения американского производства. По его словам, на башне находилось координационное устройство противовоздушной обороны ВСУ. Российские военные его успешно уничтожили. После этого в Харькове были перебои с сигналом цифрового телевидения.

Телевышка рухнула днем 22 апреля. О повреждении объекта инфраструктуры сообщил глава местной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.