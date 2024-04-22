Мир 22 апреля 2024, 19:26 Антенну связи ВСУ уничтожили на телевышке в Харькове Ганчев: на разрушенной в Харькове телевышке находилось устройство ПВО ВСУ

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На уничтоженной телевышке в Харькове установили координационное устройство ПВО ВСУ. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Одно из главных средств зомбирования людей в Харькове уничтожили. Сейчас в городе наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения», — сказал он.

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По словам главы администрации, на разрушенной вышке разместили координационное устройство для системы украинской ПВО. Ганчев указал на четкую и слаженную работа профессионалов в действии.

Телевышка обрушилась в Харькове днем 22 апреля. Глава местной военно-гражданской администрации Олег Синегубов сообщил о повреждении инфраструктурного объекта. Он указал, что пострадавших и погибших среди горожан нет.

После удара постройка надломилась посередине, а оторвавшаяся часть рухнула вниз. Фото и видео с места происшествия появились в Сети.