22 апреля 2024, 19:26
Антенну связи ВСУ уничтожили на телевышке в Харькове
Ганчев: на разрушенной в Харькове телевышке находилось устройство ПВО ВСУ
На уничтоженной телевышке в Харькове установили координационное устройство ПВО ВСУ. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Одно из главных средств зомбирования людей в Харькове уничтожили. Сейчас в городе наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения», — сказал он.
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По словам главы администрации, на разрушенной вышке разместили координационное устройство для системы украинской ПВО. Ганчев указал на четкую и слаженную работа профессионалов в действии.
Телевышка обрушилась в Харькове днем 22 апреля. Глава местной военно-гражданской администрации Олег Синегубов сообщил о повреждении инфраструктурного объекта. Он указал, что пострадавших и погибших среди горожан нет.
После удара постройка надломилась посередине, а оторвавшаяся часть рухнула вниз. Фото и видео с места происшествия появились в Сети.
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