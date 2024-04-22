Мир 22 апреля 2024, 18:23 Взрыв частично разрушил телевышку в Харькове Глава Харьковской администрации Синегубов заявил об обрушении телевышки

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Расположенная в жилом массиве Павлово Поле в Харькове городская телевышка получила серьезные повреждения после прозвучавших в городе сигналов воздушной тревоги. Постройка надломилась посередине, а оторвавшаяся часть упала вниз. Фото и видео с места происшествия разошлись по Telegram-каналам.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что телебашня получила повреждения в результате обстрела. Он уточнил, что из-за обрушения в городе начались перебои с передачей телевизионного сигнала.

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«Нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. <…> Есть перебои с сигналом цифрового телевидения», — написал Синегубов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что во время тревоги персонал телебашни находился в укрытии. Поэтому пострадавших и погибших среди горожан нет.

Целью ударов российской артиллерии в Харьковской области являются расположенные в тылу оружейные склады и места дислокации украинских военных. Такое заявление сделал командир одного из подразделений Вооруженных сил России. Он пояснил, что находящийся в тылу противник теряет бдительность и часто забывает о маскировке.