Спецоперация 25 мая 2023, 15:33 ВСУ лишились двух складов с боеприпасами в ДНР Минобороны: ВС России уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили два склада с боеприпасами украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«ВС России уничтожили два склада с боеприпасами 110-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка и Ступочка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

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Ранее Минобороны сообщило, что потери националистов на Купянском направлении за прошлые сутки составили до 190 человек живой силы. Также они потеряли гаубицу Д-30 и три автомобиля.

Кроме того, за минувшие сутки российские подразделения пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Розовка в ЛНР, Ивановка в ДНР, Синьковка и Новомлынск Харьковской области.