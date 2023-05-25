25 мая 2023, 15:33
ВСУ лишились двух складов с боеприпасами в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили два склада с боеприпасами украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«ВС России уничтожили два склада с боеприпасами 110-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка и Ступочка Донецкой Народной Республики», — сказал он.
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Ранее Минобороны сообщило, что потери националистов на Купянском направлении за прошлые сутки составили до 190 человек живой силы. Также они потеряли гаубицу Д-30 и три автомобиля.
Кроме того, за минувшие сутки российские подразделения пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Розовка в ЛНР, Ивановка в ДНР, Синьковка и Новомлынск Харьковской области.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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