Спецоперация 25 мая 2023, 15:26 Российские войска пресекли работу четырех украинских ДРГ на Купянском направлении Минобороны: за сутки ВС России пресекли действия 4 украинских ДРГ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские подразделения за минувшие сутки пресекли работу четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Купянском направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

Действия ДРГ пресекли около населенных пунктов Новомлынск, Синьковка Харьковской области, Ивановка в ДНР и Розовка в ЛНР.

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«За сутки потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30», — отметил Конашенков.

Также на Купянском направлении благодаря ударам авиации и огню артиллерии Западной группировки войск удалось поразить подразделения Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

На Донецком направлении российские силы уничтожили до 270 бойцов ВСУ. Там же противник лишился треухи боевых бронированных машин, двух автомобилей и гаубицы Д-30.