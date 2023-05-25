Спецоперация 25 мая 2023, 15:25 Украинские войска потеряли 190 боевиков за сутки на Купянском направлении Минобороны сообщило о ликвидации 190 боевиков ВСУ на Купянском направлении за сутки РИА «Новости»

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Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ на Купянском направлении. Общие потери противника за сутки на этом участке проведения специальной военной операции составили 190 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что поражение ВСУ понесли от ударов авиации и артиллерии западной группировки российских войск. Местом дислокации противника были села Масютовка, Тимковка, и Котляровка в Харьковской области, а также село Стельмаховка Луганской Народной Республики.

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Также российские бойцы пресекли действия четырех украинских группировок диверсантов, проникнувших в села Новомлынск и Синьковка Харьковской области, село Ивановка Донецкой Народной Республики и село Розовка Луганской Народной Республики.

«За сутки потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30», — заявил Конашенков.

Всего за минувшие сутки авиация и артиллерия российских войск поразила 95 подразделений ВСУ на огневых позициях, а также нанесла удара по скоплениям живой силы и военной техники противника в 102 районах проведения специальной военной операции.