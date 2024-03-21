Спецоперация 21 марта 2024, 13:50 ВСУ лишились до 40 военных и трех танков на Купянском направлении Минобороны: потери ВСУ на Купянском направлении составили до 40 человек Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/globallookpress

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Российские бойцы из подразделения Западной группировки войск поразили живую силу и технику 63-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

ВС России атаковали врага в районах населенных пунктов Синьковка, Терны и Червоная.

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«Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три танка и четыре автомобиля», — рассказали в ведомстве.

Во время контрбатарейной борьбы ВСУ лишились двух боевых машин РСЗО Vampire, самоходной артиллерийской установки Krab и гаубицы Д-30. Российская армия также нанесла удар ракетами «Кинжал» по центрам принятия решений Вооруженных сил Украины.

Бойцы ВС России 21 марта освободили село Тоненькое. Этого удалось добиться благодаря слаженным действиям подразделения группировки войск «Центр», сообщили «Известия».