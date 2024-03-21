Спецоперация 21 марта 2024, 13:39 ВС России вывели из строя две боевые машины РСЗО Vampire Минобороны: на Купянском направлении поразили 2 боевые машины РСЗО Vampire Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Российские войска на Купянском направлении поразили западную технику, которую использовали Вооруженные силы Украины. В их числе две боевые машины реактивных систем залпового огня Vampire и самоходная артиллерийская установка Krab, сообщило Минобороны.

Боевые действия на Купянском направлении вела группировка войск «Запад». Она ударила по военнослужащим и технике 57-й мотопехотной, 63-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Терн в ДНР, Синьковки в Харьковской области и Червоной Дибровы в ЛНР.

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Противник потерял до 40 бойцов, четыре машины и три танка. В рамках контрбатарейной борьбы ВС России поразили две чешские боевые машины Vampire, одну польскую САУ Krab и гаубицу Д-30.

Украинские военные использовали РСЗО Vampire для ударов по Белгороду. Генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что расчеты ВСУ работали из Харьковской области. По его мнению, они придерживались методики НАТО — выпускали полный пакет снарядов, провоцируя ответный удар, и перемещались на другие позиции.