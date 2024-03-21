21 марта 2024, 13:33
Армия России нанесла удар по центрам принятия решений ВСУ
МО: российские войска нанесли высокоточный удар по центрам принятия решений ВСУ
Российские бойцы ударили ракетами «Кинжал» по центрам принятия решений ВСУ. О достигнутых целях и пораженных объектах сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что минувшей ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар по центрам принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточным оружием, включая ракеты «Кинжал».
Реклама
Российские военные также разбомбили базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников.
«Цели удара достигнуты, объекты поражены», — отметили в министерстве.
Утром под Белгородом ПВО уничтожила 10 снарядов РСЗО Vampire. В регионе в это же время ввели режим ракетной опасности. Спустя примерно 20 минут сигнал отменили.
Ракеты
Минобороны РФ
Военные
ВСУ
Россия
Украина
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама