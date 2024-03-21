Спецоперация 21 марта 2024, 13:33 Армия России нанесла удар по центрам принятия решений ВСУ МО: российские войска нанесли высокоточный удар по центрам принятия решений ВСУ РИА «Новости»

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Российские бойцы ударили ракетами «Кинжал» по центрам принятия решений ВСУ. О достигнутых целях и пораженных объектах сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что минувшей ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар по центрам принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточным оружием, включая ракеты «Кинжал».

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Российские военные также разбомбили базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников.

«Цели удара достигнуты, объекты поражены», — отметили в министерстве.

Утром под Белгородом ПВО уничтожила 10 снарядов РСЗО Vampire. В регионе в это же время ввели режим ракетной опасности. Спустя примерно 20 минут сигнал отменили.