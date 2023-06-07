Спецоперация 07 июня 2023, 03:32 ВСУ изменили тактику и снова пошли в наступление на Новодонецкое в ДНР — Ходаковский Комбат Ходаковский: ВСУ в ходе наступления под Новодонецким отказались от бронетехники РИА «Новости»

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Украинские военные решили сменить тактику и начать наступление на Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Об действиях ВСУ в своем Telegram-канале сообщил командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

По его словам, ВСУ отказались от танков на поле боя и теперь используют только легкобронированные машины и БТР.

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«Противник подскакивает на легкой броне как можно ближе к поселку, высаживает пехоту, предназначенную для штурма, и возвращает броню за новой партией», — пояснил комбат.

Ходаковский отметил, что некоторым украинским солдатам удалось прорваться к домам на окраинах, а другие, наоборот, продолжают отступление. Он также добавил, что российские военнослужащие успешно отражают атаки противника, в том числе за счет артиллерийского оружия.

Замглавы Росгвардии по ДНР ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины начали покидать захваченные позиции в поселке Новодонецкое. Бойцы ВСУ не смогли прорвать оборону и вынуждены были начать отступление.

По словам Ходаковского, еще 5 июня поселок практически полностью находился в руках украинских боевиков. Российская сторона смогла восстановить контроль над Новодонецким.