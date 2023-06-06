Спецоперация 06 июня 2023, 14:40 ВСУ начали отступать из поселка Новодонецкое в ДНР Комбат Ходаковский: ВСУ отступают с захваченных позиций в поселке Новодонецкое в ДНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины покидают захваченные позиции в поселке Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Об отступлении ВСУ сообщил в своем Telegram-канале командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

«Не сумев прорвать нашу оборону, противник счел свое положение невыгодным и начал отползать с захваченных позиций», — написал комбат.

Реклама

По словам Ходаковского, еще 5 июня поселок почти полностью находился в руках украинских боевиков, за исключением нескольких улиц. Российской стороне удалось восстановить контроль над Новодонецким, отметил замглавы Росгвардии по ДНР.

Командир батальона «Восток» добавил, что потери со стороны ВС России оказались намного меньше, чем могли бы быть при таком агрессивном натиске противника. Отечественная связь надежно отработала, а импортную «сразу уложили», подчеркнул комбат.

«Сегодня обстановка на уровне привычного фона — видимо, идет перегруппировка», — заключил Ходаковский.

Ранее заместитель главы Росгвардии по ДНР сообщил, что украинским боевикам удалось «зацепиться» за Новодонецкое. При этом ВСУ понесли немалые потери, обратил внимание Ходаковский.