Мир 06 июня 2023, 03:46 ВСУ «зацепились» за Новодонецкое — замглавы Росгвардии по ДНР Замглавы Росгвардии по ДНР Ходаковский: ВСУ смогли «зацепиться» за Новодонецкое Pxhere

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Бойцы ВСУ смогли «зацепиться» за поселок городского типа Новодонецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил заместитель главы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

Но несмотря на это, ВСУ понесли «немалые» потери, следует из слов Ходаковского. Речь, как он уточнил, идет о «подтвержденных около 10 единицах уничтоженной бронированной техники, включая один танк, десятках убитых».

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«В целом сегодня баланс в пользу противника, но значительно углубиться в нашу территорию ему не удалось», — отметил Ходаковский.

Украинцы расплачиваются жизнями из-за ложных надежд одержать победу в конфликте над Россией, уверен подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Он не видит для ВСУ никакого военного пути к победе. По словам офицера, конфликт только будет добавлять украинцам жертв. Говоря о попытках ВСУ перейти в контрнаступление, американский офицер заметил, что даже в случае тактических успехов украинских бойцов военное преимущество России все равно приведет к уничтожению войск Украины.