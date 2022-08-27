Украинские боевики обстреляли Энергодар

ВСУ ведут артиллерийский обстрел Энергодара. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

«В данный момент идет артиллерийский обстрел Энергодара, береговой линии, где ранее был уничтожен яхт-клуб», — рассказал Рогов.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС, по которой украинские боевики в последнее время бьют регулярно. По словам члена совета ВГА, сегодня прилетов на территорию АЭС не было, но обстрел еще не прекратился. Власти оценят повреждения после его окончания.

Подробная информация об обстрелах появилась в Telegram-канале «Энергодарский связной».

«В настоящее время зафиксировано девять артиллерийских ударов со стороны вооруженных формирований ВСУ по окраине города Энергодар вблизи ЗАЭС. Огонь, предварительно, ведется с 09:37 утра из американского артиллерийского вооружения калибра 155 миллиметров», — написали авторы канала.

По их данным, ночью зафиксировано 20 артиллерийских ударов по району Энергодара, пять из которых — непосредственно по территории ЗАЭС. Пострадавших нет, однако экстренные службы находятся в режиме немедленной готовности к оказанию срочной помощи и устранению последствий обстрелов.