ВСУ атаковали школу-интернат в Донецке
ВСУ атаковали школу-интернат в Донецке
Вооруженные формирования Украины атаковали школу-интернат в Петровском районе Донецка, об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
«В результате обстрела повреждено остекление школы-интерната № 28 в Петровском районе», — говорится в сообщении штаба.
Днем ранее украинские военные обстреляли тот же район Донецка из крупнокалиберных орудий. По городу выпустили четыре 122-миллиметровых снаряда.
Петровский район — это самая отдаленная от центра часть города. С момента провозглашения независимости ДНР в 2014 году окраина Донецка регулярно обстреливалась с украинской стороны.
Российские военные уничтожили понтонную переправу, которая находилась на подконтрольной Украине территории. Минобороны РФ опубликовало кадры ракетного удара.