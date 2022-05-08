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    08 мая 2022, 20:30

    ВСУ атаковали школу-интернат в Донецке

    ВСУ атаковали школу-интернат в Донецке

    Полина Созыкина

    Вооруженные формирования Украины атаковали школу-интернат в Петровском районе Донецка, об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

    ВСУ атаковали школу-интернат в Донецке

    «В результате обстрела повреждено остекление школы-интерната № 28 в Петровском районе», — говорится в сообщении штаба.

    Днем ранее украинские военные обстреляли тот же район Донецка из крупнокалиберных орудий. По городу выпустили четыре 122-миллиметровых снаряда.

    Петровский район — это самая отдаленная от центра часть города. С момента провозглашения независимости ДНР в 2014 году окраина Донецка регулярно обстреливалась с украинской стороны.

    Российские военные уничтожили понтонную переправу, которая находилась на подконтрольной Украине территории. Минобороны РФ опубликовало кадры ракетного удара.