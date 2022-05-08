ВСУ атаковали школу-интернат в Донецке

Вооруженные формирования Украины атаковали школу-интернат в Петровском районе Донецка, об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

«В результате обстрела повреждено остекление школы-интерната № 28 в Петровском районе», — говорится в сообщении штаба.

Днем ранее украинские военные обстреляли тот же район Донецка из крупнокалиберных орудий. По городу выпустили четыре 122-миллиметровых снаряда.

Петровский район — это самая отдаленная от центра часть города. С момента провозглашения независимости ДНР в 2014 году окраина Донецка регулярно обстреливалась с украинской стороны.

Российские военные уничтожили понтонную переправу, которая находилась на подконтрольной Украине территории. Минобороны РФ опубликовало кадры ракетного удара.