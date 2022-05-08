ВС России лишили ВСУ маршрута поставок бронетехники и живой силы. Взрыв попал на видео

Вооруженные силы России уничтожили понтонную переправу, которая находилась на подконтрольной ВСУ территории. Кадрами успешного ракетного удара поделилось Минобороны.

ВСУ использовали эту переправу для переброски бронетехники и живой силы. Контроль ее уничтожения велся расчетом беспилотника. Местоположение переправы не уточняется.

На кадрах видно, как велось уничтожение. Видеоряд включает в себя моменты прицеливания и нанесения ряда ударов.

Ракеты поразили всю территорию переправы — начиная от наземной территории и заканчивая наводными блоками. Удар по началу моста был достаточно сильным. На кадрах видно, как после попадания ракеты в наземную часть переправы над местом падения снаряда поднимается большой столб дыма. Поражение водной части моста спровоцировало появление больших волн.

Видеоряд показал разрушения переправы после ракетного удара. На кадрах видно, что мост затоплен и непригоден для использования.