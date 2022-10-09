ВСУ атаковали пункт временного размещения в Старобельске | 360°

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ВСУ атаковали пункт временного размещения в Старобельске

СЦКК: ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по пункту временного размещения на окраине Старобельска

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Вооруженные силы Украины ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS по пункту временного размещения людей МЧС на окраине Старобельска в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня в Telegram-канале.

«В 01:35 ВСУ по населенному пункту Старобельск нанесли удар с применением РСЗО HIMARS (одна ракета). В результате обстрела поврежден пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города», — говорится в сообщении.

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Сведения о повреждениях уточняются, информации о пострадавших пока нет.

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Ранее официальный представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что вдоль границы республики расположено до 40 тысяч украинских военных. Бывший замглавы комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич объяснил жестокость украинских бойцов тем, что их тренируют американские инструкторы. США также финансируют и снабжают Украину, подливая масла в огонь боевых действий.

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