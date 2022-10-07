Зачем ВСУ жестоко расправляются с мирными жителями | 360°

Эксклюзив 07 октября 2022, 18:58 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ переняли тактику фашистов и жестоко расправляются с мирными жителями Политик Клинцевич: тактику ВСУ успешно использовали еще фашисты РИА «Новости»

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Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ расстреляли 16 мирных жителей в поселке Великая Александровка. По словам очевидца, убили первых попавшихся людей. При этом ранее херсонская военно-гражданская администрация заявила об обстреле со стороны украинских военных целого автобуса с мирными жителями. Пять человек погибли, еще пять — пострадали. Бывший первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал «360», откуда ВСУ переняли такую жестокость.

Далее — прямая речь.

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Корни жестокости ВСУ

Это тенденция, это команды, это менталитет использования тактики удержания территории, которые крайне эффективно использовали фашисты. Офицеры СС, имеющие колоссальный опыт, сразу после войны перешли во многие спецслужбы западных стран, прежде всего США.

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Ситуацией на Украине управляют американцы. Это абсолютно эффективное средство, чтобы запугать людей. Они немножко недооценивают русский менталитет. НАТО не просто вписался в боевые действия, он стал ими руководить, снабжать, вооружать, финансировать и обучать.

Методика, о которой мы с вами сейчас говорим, — попытка максимально запугать людей и вынудить их как-то по-другому себя вести. Это фашистская идеология, которая культивируется американцами, навязана нацистам, а те за деньги готовы убивать свой народ.

Мы же видим кадры, снятые ими самими, где они бросают гранаты в дома, в которых находятся женщины и дети. Даже эсэсовцы были не такими зверями.

Специальные батальоны, особенно 212-й, 218-й, сформированные из бандеровцев, действовали на территории Белоруссии. Они сожгли Хатынь и еще 600 деревень с людьми только в одной Белоруссии. Вот мы сегодня имеем внуков и правнуков тех людей.

РИА «Новости»

Остановить ВСУ может лишь спецоперация

Сегодня нет других вариантов, кроме жесткого-жесткого силового решения задач специальной военной операции. Нет. И Россия, которая до этого пыталась что-то сделать толерантно, начинает понимать: без жесткости ничего не будет. Скоро это наступит.

[Привлечь за эти преступления к ответственности] на самом деле не так легко. Сейчас прокуратура, Следственный комитет допрашивают пленных. Действия, которые мы имеем по многим из них, которые они сами зафиксировали в Сети. <…> Когда уже они предстают перед законом, начинаются блеяние, плач, слезы, «да я не знаю» и так далее. Ублюдочная позиция вот такой категории людей, не мужская, была, есть и будет.

К сожалению, доминирование прагматичного подхода в разных условиях для украинцев — страшная вещь. Зачем им пользуются сегодня коллективный Запад и НАТО? Они эксплуатируют. Именно поэтому у убитых и раненых бойцов нацистских подразделений всегда находится с собой большое количество денег. За деньги они готовы на все — не зависит, женщина или ребенок. Не дрогнет, не пожалеет, еще удовольствие получит.

Спасти часть русского мира, русских людей, живущих на территории нынешней Украины, может только жесткая демилитаризация и денацификация. Других вариантов нет

Все, кто управляет этим процессом, ни украинцев, ни нас за людей не считают. Они искренне сегодня гордятся тем, что один из самых непокорных народов — русских — раскололи начиная с 1991 года, а сейчас стравили между собой. И биться они будут еще долго, если мы не закончим и не выполним все три задачи специальной военной операции.

Других решений и вариантов у России сегодня нет. Это надо осознать любому — старому, молодому, либеральному, левому, правому.

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