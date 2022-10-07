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Мирошник заявил, что вдоль границы ЛНР сосредоточено до 40 тысяч военных ВСУ

Представитель ЛНР Мирошник: вдоль границы ЛНР сосредоточено до 40 тысяч военных ВСУ

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Официальный представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник в эфире программы «Соловьев Live» сообщил, что вдоль границы республики находится до 40 тысяч украинских военных. Эвакуация жителей из Кременной и Сватова практически завершена.

ВСУ после принятия республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России усилили обстрелы. Они агрессивно атакуют жилые районы населенных пунктов, ставя под удар гражданских лиц. В поселке Великая Александровка украинские солдаты расстреляли 16 мирных жителей.

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По мнению бывшего замглавы комитета по обороне и безопасности Совфеда Франца Клинцевича такая жестокость со стороны украинских бойцов объясняется тем, что их тренируют американские инструкторы. США также финансирует и снабжает Украину, подливая масла в огонь боевых действий. Американская администрация не настроена на мирное разрешение конфликта.

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Союзные войска противостоят ВСУ, они защищают новые территории России от агрессии. Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении в Херсонской области 300 украинских солдат.

ЛНР

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