«Вселяет надежду». Власти Запорожья рассказали о состоянии раненого коменданта Бердянска | 360°

Эксклюзив 08 сентября 2022, 14:39 Поделиться Telegram

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Viber «Вселяет надежду». Власти Запорожья рассказали о состоянии раненого коменданта Бердянска Член ВГА Запорожья Рогов назвал стабильным состояние пострадавшего коменданта Бердянска Marcelo Leal / Unsplash. com

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Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшему в результате теракта коменданту Бердянска Артему Бардину, рассказал «360» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Он добавил, что слова медиков вселяют надежду на дальнейшее выздоровление мужчины.

«Состояние, слава богу, стабильное. То, что нам озвучивают врачи, вселяет надежду, потому что его состояние стабилизировали. Идет активный процесс его лечения», — рассказал Рогов о самочувствии Артема Бардина.

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Во вторник возле здания военно-гражданской администрации Бердянска прогремел взрыв. Пострадал городской военный комендант. Он получил тяжелые ранения. От взрыва пострадали еще три машины, припаркованные рядом. По счастливой случайности, в тот момент в них не было людей.

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Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий призвал найти преступников и привлечь их к ответственности. Им грозит не менее 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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