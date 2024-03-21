Спецоперация 21 марта 2024, 10:00 «Все разбито». Жители Лимана Первого — об ударах ВСУ по частным домам Жители Лимана Первого рассказали об обстрелах ВСУ по домам под Купянском РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские войска целенаправленно обстреливали дома мирных граждан в населенных пунктах под Купянском в Харьковской области. Жители Лимана Первого рассказали об этом РИА «Новости».

«Последний раз [нанесли удар по дому] в 02:30 в глухую ночь. <…>. Выскочили на улицу, а идти нельзя <…>. Колодец разбит, все разбито», — сказала женщина.

Реклама

Семья отказалась от эвакуации, боясь потерять подсобное хозяйство. Муж собеседницы агентства заявил, что они не могут уехать даже на неделю, ведь кормить кур больше некому. Супруги добавили, что им хватит продуктов.

В Лимане Первом остались около 10 человек, остальные уехали в более безопасные районы. Администрация организовала подвоз продовольствия.

Российские войска продвинулись на Купянском направлении, заняв позиции противника у Кисловки, Песчаного, Берестового, Синьковки и Коломыйчихи. Украинские командиры пожаловались руководству на нехватку боеприпасов и квалифицированных военнослужащих.