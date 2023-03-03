Мир 03 марта 2023, 18:25 Зеленский признал дефицит боеприпасов и вооружения у ВСУ Президент Украины Зеленский заявил о дефиците боеприпасов и вооружения у ВСУ U.S. Department of Defense

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Украинские военные испытывают дефицит боеприпасов, танков, военных самолетов и артиллерии. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил президент Владимир Зеленский, его слова привел ТАСС.

«Нам нужна артиллерия, это под номером один. В большом количестве необходимы снаряды, амуниция, танки и самолеты», — сказал он.

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Зеленский отметил, что новые партии оружия нужны ВСУ якобы не для ударов по российской территории, и попросил ускорить поставки страны Европы.

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«Нужно не просто обещать или говорить, а передавать технику и обучать наших военных. Украина должна публично заявлять о том, что ей не хватает. Никаких секретов о наличии у нас того или иного оружия больше нет», — добавил президент.

Ранее американский министр обороны Ллойд Остин призвал западные государства ускорить передачу военной помощи Украине, чтобы обеспечить ее успех в контрнаступлении весной.

Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор ответил, что у стран НАТО просто отсутствуют боеприпасы, а необходимых мощностей для наращивания их производства нет.