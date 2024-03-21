Спецоперация 21 марта 2024, 09:25 Украинские командиры пожаловались на критическую ситуацию в районе Купянска Марочко: ВСУ сообщили о превосходстве России на Купянском направлении Ukrainian Ground Forces/Keystone Press Agency/globallookpress

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Подразделения Вооруженных сил Украины утратили контроль над важными позициями на Купянском направлении. Командиры рапортовали своему руководству о плачевном состоянии армии и участившемся дезертирстве, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

«Из перехваченных данных стало известно о плачевном положении ВСУ на ряде участков в районе Купянска. В числе проблемных вопросов указывается низкая мотивация бойцов — большое количество военнослужащих самовольно оставляют позиции», — заявил он.

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Командиры на местах пожаловались на нехватку боеприпасов и вооружений, отсутствие ротации, низкую квалификацию бойцов. Андрей Марочко сообщил, что они рапортовали о превосходстве Вооруженных сил России и утрате контроля над позициями у населенных пунктов Кисловка, Синьковка, Песчаное, Берестовое и Коломыйчиха.

Украинский пехотинец с позывным Лемур рассказал западным журналистам о больших боевых потерях на Купянском направлении. По его словам, ВСУ едва удерживали линию обороны.