23 октября 2022, 21:48
Все атаки ВСУ на Херсонском направлении отбиты — Стремоусов
Замглавы ВГА Стремоусов: атаки украинской армии на Херсонском направлении отражены
Все атаки ВСУ на Херсонском направлении отбиты, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале. Ситуация, по его словам, стабильная.
«Несмотря на попытки нацистов прорваться на территорию Херсонской области, наши войска все атаки отбивают», -
Реклама
подчеркнул он.
Реклама
Специальная военная операция РФ на Украине
Наступление ВСУ на Херсон
Реклама
Реклама