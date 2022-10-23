Спецоперация 23 октября 2022, 21:48 Все атаки ВСУ на Херсонском направлении отбиты — Стремоусов Замглавы ВГА Стремоусов: атаки украинской армии на Херсонском направлении отражены

Читать 360tv в

Все атаки ВСУ на Херсонском направлении отбиты, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале. Ситуация, по его словам, стабильная.

«Несмотря на попытки нацистов прорваться на территорию Херсонской области, наши войска все атаки отбивают», -

Реклама

подчеркнул он.

Реклама