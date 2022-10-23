Жителей Херсонской области призвали покинуть правый берег региона из-за угрозы терактов | 360°

23 октября 2022, 21:01
Жителей Херсонской области призвали покинуть правый берег региона из-за угрозы терактов
Замглавы ВГА Стремоусов: ВСУ продолжат теракты на правом берегу Херсонской области
Украина продолжит устраивать теракты на правом берегу Херсонской области, поэтому местным жителям лучше покинуть территорию. Об этом написал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram-канале.
«Укронацисты будут продолжать устраивать теракты на правобережной части Херсонской области, поэтому мы настоятельно рекомендуем всем жителям Херсона покинуть правобережную часть области», — подчеркнул Стремоусов.
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Он напомнил, что для украинского президента Владимира Зеленского и его «карательных отрядов» все жители Херсонской области, как и Запорожской области, ДНР и ЛНР, — «особи».
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«Карательным отрядам укровермахта дана команда уничтожать всех мирных жителей региона, причем без разбора, „ждуны“ или сочувствующие „пацифисты“», — отметил замглавы ВГА.
Сегодня около 14:00 в Херсоне сработало самодельное взрывное устройство, примотанное к столбу. Погиб мирный житель, еще трое пострадали. Стремоусов назвал происшествие «терактом» и заявил, что взрывчатку привели в действие дистанционно.
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