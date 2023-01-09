09 января 2023, 13:54
Кремль заявил о полном доверии к информации Минобороны о ходе спецоперации
Представитель Кремля Песков заявил о полном доверии к информации Минобороны о ходе СВО
Кремль целиком и полностью доверяет данным Минобороны России о ходе спецоперации на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».
«В Кремле есть абсолютное доверие», — сказал Песков, говоря о доверии к информации от Минобороны РФ.
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Он подчеркнул, что президент считает ведомство — главным, легитимным и единственным источником данных о происходящих событиях в рамках спецоперации. Представитель Кремля добавил, что Министерство обороны распространяет сведения в ходе брифингов, ежедневно их проводит официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
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Также Дмитрий Песков в очередной раз опровергнул появившиеся в Telegram-каналах сообщения о возможности новой волны частичной мобилизации. Он посоветовал не придавать много значения Telegram-канал и ориентироваться на официальную информацию от российских властей.
Кремль
Минобороны РФ
Дмитрий Песков
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