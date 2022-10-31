Войска России уничтожили более 110 боевиков ВСУ на Купянском направлении | 360°

Спецоперация 31 октября 2022, 13:43 Войска России уничтожили более 110 боевиков ВСУ на Купянском направлении Минобороны России: на Купянском направлении уничтожены десятки иностранных наемников

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Войска России уничтожили более 110 боевиков Вооруженных сил Украины и иностранных наемников на Купянском направлении. Об этом сообщило министерство обороны в своем Telegram-канале.

«На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

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Кроме личного состава ВСУ, были уничтожены три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля и один танк.

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Также за сутки русские войска поразили восемь пунктов управления ВСУ и 57 артиллерийских подразделений.

Ранее российские военные нанесли очередной удар по объекту ВСУ с использованием реактивной системы залпового огня «Смерч». Эти реактивные системы стреляют с высокой точностью на дальние расстояния от 20 до 80 километров.