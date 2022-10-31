ВС России в понедельник поразили все цели военного управления и энергетики на Украине | 360°

Важное 31 октября 2022, 13:43 ВС России в понедельник поразили все цели военного управления и энергетики на Украине Минобороны России сообщило о поражении всех намеченных на понедельник целей на Украине

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Российские военные поразили все цели в системах энергетики и военного управления Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, для выполнения задач использовали высокоточное оружие.

В министерстве рассказали, что военные продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам с воздуха и моря.

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«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — уточнили в Минобороны.

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Российские ПВО сбили 13 украинских беспилотников. Дроны уничтожили в районах города Попасная и села Новониканоровка Луганской Народной Республики, села Мечниково Харьковской области, города Волноваха, села Кирилловка и поселка Никольское Донецкой Народной Республики, а также поселка Казацкое Херсонской области.

На Купянском направлении российские военные уничтожили более 110 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также танк противника, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля. ВС России нанесли поражение двум вражеским ротным группам в районе села Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка ЛНР.