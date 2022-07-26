ВС России уничтожили более 40 наемников в пункте дислокации подразделений иностранного легиона в ДНР

ВС России ударили по пункту временной дислокации подразделений иностранного легиона в Донецкой Народной Республике. Удалось уничтожить более 40 наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений иностранного легиона в районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки», — доложил Конашенков.

«Известия» напомнили, что 23 июля американское СМИ заявило о гибели четверых наемников в восточной части Донецкой Народной Республики. Двое были гражданами Канады и Швеции, двое приехали из США. В Соединенных Штатах подтвердили гибель двух наемников.

Еще раньше, 18 июля, Минобороны доложило об ударе российских ВС по еще одному пункту временной дислокации иностранного легиона в ДНР. Тогда удалось уничтожить до 250 наемников.