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    26 июля 2022, 12:37

    ВС России уничтожили более 40 наемников в пункте дислокации подразделений иностранного легиона в ДНР

    Минобороны: ВС России уничтожили более 40 наемников в ДНР

    Оксана Кириллова

    ВС России ударили по пункту временной дислокации подразделений иностранного легиона в Донецкой Народной Республике. Удалось уничтожить более 40 наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

    «Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений иностранного легиона в районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки», — доложил Конашенков.

    «Известия» напомнили, что 23 июля американское СМИ заявило о гибели четверых наемников в восточной части Донецкой Народной Республики. Двое были гражданами Канады и Швеции, двое приехали из США. В Соединенных Штатах подтвердили гибель двух наемников.

    Еще раньше, 18 июля, Минобороны доложило об ударе российских ВС по еще одному пункту временной дислокации иностранного легиона в ДНР. Тогда удалось уничтожить до 250 наемников.