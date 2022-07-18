Высокоточные ракеты ВС РФ поразили пункт временной дислокации наемников так называемого иностранного легиона в Донецкой Народной Республике. Им удалось уничтожить до 250 иностранных боевиков. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации наемников так называемого украинского иностранного легиона. Уничтожены до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей», — сказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков на ежедневном брифинге.

Также ведомство заявило, что российские военные нанесли удар по полевому аэродрому ВСУ в ДНР и уничтожили два вертолета Ми-8. Авиация РФ уничтожила установку «Бук-М1» ВСУ в районе Краматорска и три склада с вооружением и склад горючего в Запорожской области.

Кроме того, удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВС России нанесли по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Витово Черкасской области. Там уничтожены до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и еще четыре артиллерийских орудия.