Два гражданина США, воевавших, предположительно, на стороне украинских карателей против мирного населения ДНР и ЛНР, погибли в Донбассе. Об этом телеканалу ABC News сообщил сотрудник Государственного департамента.

«Недавно двое граждан США погибли в Донбассе. Можем это подтвердить», — заявил он.

Имена и возраст погибших наемников не уточняются.

«Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к семьям в это трудное время у нас больше ничего нет», — добавил сотрудник внешнеполитического ведомства.

Два дня назад официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные высокоточным ударом нанесли удар по базе ВСУ в Одесской области, уничтожив 600 боевиков, среди них — 120 иностранных наемников.