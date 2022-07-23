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    23 июля 2022, 07:23

    США подтвердили гибель двух наемников на Украине

    Госдеп США подтвердил гибель двух воевавших на стороне ВСУ наемников

    Максим Зинкин

    Два гражданина США, воевавших, предположительно, на стороне украинских карателей против мирного населения ДНР и ЛНР, погибли в Донбассе. Об этом телеканалу ABC News сообщил сотрудник Государственного департамента.

    «Недавно двое граждан США погибли в Донбассе. Можем это подтвердить», — заявил он.

    Имена и возраст погибших наемников не уточняются.

    «Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к семьям в это трудное время у нас больше ничего нет», — добавил сотрудник внешнеполитического ведомства.

    Два дня назад официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные высокоточным ударом нанесли удар по базе ВСУ в Одесской области, уничтожив 600 боевиков, среди них — 120 иностранных наемников.