Спецоперация 01 июня 2023, 08:54 ВС России ударили по позициям, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область «Военное обозрение»: ВС РФ ударили по объектам ВСУ под Харьковом и в районе Краматорска РИА «Новости»

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Российские войска ночью ударили по объектам армии противника в Харьковской области и в районе Краматорска. По объектам под Харьковом, откуда ВСУ накануне обстреливали Шебекинский городской округ Белгородской области, удалось нанести удары ракетами и планирующими авиабомбами. Об этом сообщило «Военное обозрение».

В Краматорске российская армия поразила пункт дислокации подразделений украинских войск и так называемой гвардии наступления.

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Кроме того, ВС России нанесли удары на Славянско-Краматорском направлении и поразили цели в районе дороги между Краматорском и Артемовском. По данным издания, речь может идти о бронетехнике, в том числе западной.

А главной целью ночного удара российских вооруженных сил стал Киев. В частности, удары пришлись по пусковым установкам ЗРК, ангарам с военной техникой НАТО в Днепровском районе и комплексу зданий Главного управления разведки украинского Министерства обороны.