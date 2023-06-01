Спецоперация 01 июня 2023, 08:42 Киев назвали основной целью ночного удара ВС России по Украине ВС России нанесли ночью 1 июня комбинированный удар по Киеву, пострадало здание ГУР

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Российские войска ночью 1 июня нанесли по территории Украины комбинированный удар. Наибольшее число ударов пришлось по Киеву, сообщило «Военное обозрение».

В течение ночи в украинских пабликах появлялась информация о прилетах. Вооруженные силы России наносили удары по контролируемой киевским режимом территории. По информации издания, большинство снарядов пустили по Киеву. Пострадали зенитные ракетные комплексы и ангары с другой военной техникой НАТО в Днепровском районе, а также комплекс зданий Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Киев и Киевскую область атаковали баллистическими ракетами, сообщили военкоры «Русской весны». За несколько минут в столице насчитали около 10 взрывов. В Днепровском районе после прилета начался пожар.

Утром 1 июня в столичном регионе Украины и Харьковской области вновь объявили воздушную тревогу.