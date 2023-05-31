31 мая 2023, 21:29
Завод «Премиксов № 1» попал под ракетный обстрел в Шебекино
Shot: завод «Премиксов № 1» попал под ракетный обстрел в Шебекино
Завод «Премиксов № 1» попал под ракетные удары в населенном пункте Шебекино Белгородской области. Об этом заявил Telegram-канал SHOT.
В сообщении сказано о пожаре на предприятии. Спасательные службы оперативно выехали на место ЧП. По предварительной информации, пострадавших нет. При обстреле были задеты линии электропередач.
Реклама
Известно, что данный завод осуществляет производство обогатительных смесей и биологических активных веществ. В работе предприятия используются биологические активные добавки (БАД).
В ночь с 30 по 31 мая украинские националисты нанесли массированный удар по региону. Как заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков, в ходе обстрелов пострадали четыре человека. Им оперативно оказали медицинскую помощь.
Двух жителей отправили в больницу Белгорода. У женщины обнаружили осколочные ранения руки и предплечья, у мужчины — осколочные раны шеи и спины. Еще две местные жительницы отказались от госпитализации, врачи помогли им на месте.
ВСУ
Россия
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама