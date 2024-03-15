Спецоперация 15 марта 2024, 05:38 Российский военный назвал причину массовой сдачи ВСУ под Работино Боец с позывным Доктор: ВСУ сдавались в плен под Работино из страха перед БПЛА РИА «Новости»

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Украинские боевики утратили энтузиазм из-за активной работы российских беспилотников, поэтому стали часто сдаваться в плен в районе запорожского села Работино. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оператора БПЛА 70-го полка с позывным Доктор.

«Сейчас это достаточно возрастные дядьки, мобилизованные, как правило, которые охотно сдаются в плен, потому что находиться под градом артиллерии, ударных БПЛА им не особо хочется», — рассказал военный.

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Противник высоко оценил боевую работу российских операторов дронов и артиллеристов, добавил Доктор. По его словам, сдавшиеся в плен бойцы ВСУ именно так и объясняют свое решение.

Ранее украинский военный Сергей Павлюк, сдавшийся в плен во время штурма российскими войсками Авдеевки, назвал сопротивление бесполезным.

Другой военнопленный рассказал, что к омандование ВСУ бросило своих солдат во время бегства из Авдеевки. По его словам, бойцы даже не знали дороги, так как их привезли на позиции ночью, поэтому при виде российских военных сразу сдались в плен.