Спецоперация 18 мая 2023, 09:07 ВС России разгромили отряд белорусских наемников в Артемовске «РВ»: батальон белорусских наемников «Волат» понес большие потери в Артемовске РИА «Новости»

Читать 360tv в

Серьезные потери понес батальон белорусских наемников «Волат» полка имени Калиновского при попытке прорвать российские позиции в Артемовске. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным авторов публикации, один боевик погиб, четверо пропали без вести.

Реклама

«Несколько белорусских нацистов получили ранения», — указано в сообщении.

Наемники из белорусского националистического отряда «Волат» прибыли на территорию Донбасса в качестве добровольцев еще в 2014 году. Кроме того, его сторонники причастны к попытке госпереворота у себя в стране и к контрабанде оружия с территории Украины в Польшу и Белоруссию. Летом минувшего года диверсанты из «Волата» попали в плен под Волновахой.

Советник временно исполняющего главы ДНР Ян Гагин сообщил, что по состоянию на 18 мая ситуация на флангах в Артемовске выровнялась, но бои продолжаются. По его словам, противника выдавили на окраины города.