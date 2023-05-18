Спецоперация 18 мая 2023, 03:49 Ситуация на флангах в Артемовске выровнялась — советник Пушилина Советник врио главы ДНР Гагин: ситуация на флангах в Артемовске выровнялась РИА «Новости»

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Ожесточенные бои под Артемовском продолжаются, но ситуация на флангах выровнялась. Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступать в западных кварталах города, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» советник временно исполняющего главы ДНР Ян Гагин.

Противника выдавили на окраины Артемовска, отметил советник. Большая работа проделана группой «Вагнер», «ребята идут вперед» день за днем, заявил Гагин.

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«Я так думаю, что несмотря на то, что противник отчаянно сопротивляется и продолжает подтягивать резервы, в любом случае итог очевиден — Артемовск будет взят», — подчеркнул советник.

Гагин добавил, что ситуация с флангами выровнялась.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что в район Артемовска перебросили подкрепление, российские войска продолжают продвигаться. Пушилин отметил, что под контролем ВСУ остается все меньше домов.