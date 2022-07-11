Националисты с Украины оказались причастны к попытке госпереворота в Белоруссии

Диверсионно-разведывательная группа из белорусского отряда «Волат» попала в плен в ЛНР. Об этом ТАСС сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.

«В районе Волчеяровки [поселок городского типа, относящийся к Попаснянскому району ЛНР] наши подразделения взяли в плен диверсионно-разведывательную группу, принадлежащую белорусским националистам и нацистам из „Волата“», — рассказал он.

По его словам, попавшие в плен белорусы прибыли на территорию Донбасса еще в 2014 году в качестве добровольцев.

Также Киселев сообщил, что сторонники «Волата» причастны к попытке госпереворота на родине. Кроме того, он назвал их причастными к контрабанде оружия с территории Украины в Польшу и Белоруссию. По его словам, сторонники «Волата» перевозили этот груз в обход погранзоны.

«Я надеюсь, что правоохранители Белоруссии вычислят [причастных], вычистят всех, и они понесут заслуженное наказание», — заключил Киселев.

Ранее, 22 мая, госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович заявил, что украинские диверсанты заходят на белорусскую территорию. Его слова процитировал RT.