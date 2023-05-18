Спецоперация 18 мая 2023, 08:23 ВС России ракетным ударом уничтожили в Одессе промышленный объект «РВ»: в Одессе российский ракетный удар разрушил промышленный объект для нужд ВСУ

Читать 360tv в

Российские войска ракетным ударом разрушили в Одессе промышленный объект, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать для своих нужд. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Мощным взрывом снесены бетонные плиты и разорван толстый стальной каркас», — указано в сообщении.

Реклама

Авторы публикации напомнили, что украинская армия часто использует промышленные зоны для хранения боеприпасов, а также прячет там военную технику.

Поздно вечером в среду, 17 мая, сообщалось о взрывах в Одессе. Там объявляли воздушную тревогу. Сирены оповещения об опасности с воздуха включали ночью 18 мая. Они звучали в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и некоторых других областях.

Утром в четверг в Киеве прогремели несколько взрывов. Обломки снарядов упали в Дарницком и Днепровском районах. Это привело к пожару в гаражном кооперативе.