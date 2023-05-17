Мир 17 мая 2023, 22:14 Взрывы прогремели в Одессе — СМИ Серия взрывов произошла в Одессе РИА «Новости»

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Власти Одесской области объявили в регионе воздушную тревогу, после чего в Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

«В Одессе прозвучали взрывы», — написали авторы публикации, ссылаясь на своих корреспондентов.

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Информацию об этом распространили и другие украинские СМИ. Как уточнило издание Readovka, снаряды попали, предположительно, в район Красноселки. Там находится центр подготовки иностранных наемников.

Перед обстрелом в некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу. Сирены сработали в Одесской, Николаевской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении американских ЗРК Patriot в Киеве. Цели поразили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».