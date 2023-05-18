18 мая 2023, 06:03
Виталий Кличко подтвердил взрывы в Дарницком и Днепровском районах Киева
Мэр Киева Кличко: прогремели несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах
Утром 18 мая в Киеве прогремели несколько взрывов от сработавшей системы противовоздушной обороны. Обломки снарядов упали в Дарницком и Днепровском районах, сообщил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.
«Несколько взрывов в столице. В Дарницком и Днепровском районах», — написал он.
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Обломки от сбитых снарядов разлетелись по Дарницкому району, от них случился пожар в гаражном кооперативе, сообщил Виталий Кличко. Упавшие фрагменты заметили в Днепровском районе. Мэр сообщил, что по предварительной информации, взрыв произошел также в Деснянском районе. За медицинской помощью никто не обращался.
Воздушную тревогу в Киеве и Киевской области объявили около трех часов ночи и отменили к шести утра. Сирены зазвучали и в других регионах Украины. По информации сайта «Страна.ua», произошли взрывы в Харькове, Константиновке и Одессе.
Взрывы
Виталий Кличко
Киев
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