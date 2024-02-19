Спецоперация 19 февраля 2024, 07:49 Взятие Авдеевки открыло ВС России путь в «сердце Украины» Отставной полковник Лейтон: взятие Авдеевки открыло ВС РФ путь вглубь Украины Народная милиция ДНР/Telegram

Читать 360tv в

Взятие Авдеевки позволит российским войскам ударить вглубь украинской обороны. Об этом CNN заявил отставной полковник ВВС Соединенных Штатов Седрик Лейтон.

«Россияне этот город взяли и теперь в теории могут <…> двинуться <…> в самое сердце Украины», — считает он.

Реклама

Офицер добавил, что после потери Авдеевки ВСУ станет сложнее вести боевые действия и в Донбассе, и на подступах к Крыму.

Как ранее отмечали СМИ, украинская армия бросила в Авдеевку лучшие подразделения, однако это не принесло плодов. Военнослужащим ВСУ пришлось буквально бежать с позиций. Новый главнокомандующий Александр Сырский окончательно утратил доверие своих солдат после сдачи населенного пункта. Он приказал своим войскам выходить из Авдеевки только через сутки после начала их бегства.

ВС России освободили Авдеевку в субботу, 17 февраля. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции.