Спецоперация 26 июня 2023, 09:27 ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Артемовск Офицер Марочко: ВС России отбили попытку наступления ВСУ на Артемовск РИА «Новости»

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Российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины пойти в наступление на Артемовск, противника разбили. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам офицера, украинские войска пытались ударить по флангам российских подразделений. Атаку формирования противника численностью до роты проводили на северо-западе и юго-западе населенного пункта. ВС России огнем артиллерии и авиации успешно ее отбили.

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«Понеся потери, украинские боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи», — сказал Марочко.

Накануне Южная группировка российских войск успешно отразила 10 атак противника в районе Артемовска. В Минобороны уточнили, что противник пытался прорвать оборону в районе сел Орехово-Василевка, Зализнянское и Дубово-Василевка, а также поселков Курдюмовка и Ягодное. Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 430-ти военнослужащих.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ хаотично обстреливают Артемовск. Так противник хочет задержать восстановление города.