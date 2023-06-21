21 июня 2023, 09:56
ВСУ хаотично обстреливают Артемовск, чтобы оттянуть восстановление города — Пушилин
Пушилин заявил, что ВСУ обстреливают Артемовск, чтобы помешать восстановлению города
ВСУ хаотично обстреливают Артемовск, чтобы задержать восстановление города. С таким заявлением в эфире «Соловьев Live» выступил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Мы полноценно работу штаба по оказанию помощи освобожденным территориям развернуть не можем», — отметил Пушилин.
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Он назвал главной причиной постоянные хаотичными обстрелы Артемовска.
По словам Пушилина, начало восстановления города киевский режим воспринимает как новую болезненную точку.
В пятницу, 16 июня, на полях ПМЭФ-2023 глава ДНР заявил, что украинские боевики начали пытаться проломить оборону на флангах Артемовска.
Он обратил внимание, что несмотря на все попытки ВСУ, российские бойцы имеют лучшую подготовку, чем у противника. ВС России прилагают максимум усилий, чтобы не допустить прорыва украинских частей и минимизировать обстрелы городских территорий.
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ВСУ
Артемовск
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