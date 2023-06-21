Общество 21 июня 2023, 09:56 ВСУ хаотично обстреливают Артемовск, чтобы оттянуть восстановление города — Пушилин Пушилин заявил, что ВСУ обстреливают Артемовск, чтобы помешать восстановлению города РИА «Новости»

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ВСУ хаотично обстреливают Артемовск, чтобы задержать восстановление города. С таким заявлением в эфире «Соловьев Live» выступил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Мы полноценно работу штаба по оказанию помощи освобожденным территориям развернуть не можем», — отметил Пушилин.

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Он назвал главной причиной постоянные хаотичными обстрелы Артемовска.

По словам Пушилина, начало восстановления города киевский режим воспринимает как новую болезненную точку.

В пятницу, 16 июня, на полях ПМЭФ-2023 глава ДНР заявил, что украинские боевики начали пытаться проломить оборону на флангах Артемовска.

Он обратил внимание, что несмотря на все попытки ВСУ, российские бойцы имеют лучшую подготовку, чем у противника. ВС России прилагают максимум усилий, чтобы не допустить прорыва украинских частей и минимизировать обстрелы городских территорий.